Z avtoceste zapeljal v jarek

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj na avtocesti A4 na odseku med Vilešem in Palmanovo, malo pred cestninsko postajo pri Palmanovi v smeri Benetk, oskrbeli voznika in štiri potnike avtomobila, ki je končal v jarku. Med njimi so bile tri mladoletne osebe. Vsi so se uspeli sami izvleči iz avtomobila. Zdravstveno osebje jim je na kraju nudilo prvo pomoč, eno osebo so prepeljali v bolnišnico v Palmanovo, kamor so jo sprejeli z zeleno triažno kodo. Vsi so bili na srečo le lažje poškodovani. Na kraj je priletel tudi reševalni helikopter, njegovo posredovanje pa ni bilo potrebno. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.