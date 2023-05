Z avtomobilom silovito trčil v drevo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes okrog 5. ure posredovali v kraju Camino al Tagliamento na Videmskem, kjer je 27-letni voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in silovito trčil v drevo. Prvi so prispeli gasilci, ki so hudo poškodovanega voznika potegnili iz razbitin, pri čemer so uporabili hidravlično orodje. Začeli so s postopkom oživljanja, nato mu je najnujnejšo oskrbo nudilo zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz Latisane. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v hudem zdravstvenem stanju. Na kraju nesreče so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.