Z bivaka pod Skuto rešili štiri neustrezno opremljene tuje študente

Gorski reševalci so danes uspešno rešili štiri francoske državljane, ki so v nedeljo obtičali na bivaku pod Skuto, je za STA pojasnila Katarina Janjič iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Kot je povedala, so Francozi nepoškodovani, v gorah pa so bili brez ustrezne opreme, zato niso mogli sestopiti.

Katarina Janjič je dejala, da so šli planinci, sicer študentje na izmenjavi v Sloveniji, v nedeljo do bivaka pod Skuto, a niso bili ustrezno opremljeni. To se po njenih besedah pri tujcih pogosto dogaja. Ker bi bil sestop prenevaren, se je začela reševalna akcija. Dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik je že zvečer skušala s helikopterjem Slovenske vojske dostopiti do ujetih, a ji vremenske razmere, veter in megla, tega niso dopuščale. Planinci so zato prenočili v bivaku, danes pa so jih s helikopterjem nepoškodovane pripeljali v dolino, je sklenila Janjič.