Z Bleda na Kapitol

Joe Biden, Kamala Harris, Lady Gaga in ... Amanda Gorman. Kdor je spremljal inavguracijo novega predsednika ZDA, bo gotovo v spominu ohranil ta štiri imena. Če prve tri osebnosti je poznal že pred 20. januarjem, pa je bila 22-letna Amanda Gorman za marsikoga največje presenečenje Bidnovega ustoličenja. Najmlajša pesnica, ki je kdaj nastopila na inavguraciji, je s svojo recitacijo pesnitve The Hill We Climb (Hrib, ki ga premagujemo) navdušila Američane in druge, tako da je marsikdo pohitel in že naročil njeno knjigo, ki bo izšla šele septembra. Če se je ona dotaknila duše številnih ljudi po celem svetu, pa se je Amandine duše pred dvema letoma dotaknila Slovenija, ki jo je mlada pesnica obiskala kot soustvarjalka kratkega okoljskega dokumentarca What We Carry (kaj nosimo), ki je nastal v sklopu sodelovanja med modno hišo Prada in ekipo National Geographic.