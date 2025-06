Z burjo prehodna osvežitev, od jutri iz dneva v dan topleje

Za hladno vremensko fronto, ki je ponoči le obrobno oplazila naše kraje, prehodno od severovzhoda priteka nekoliko bolj svež zrak. Zapihala je zmerna burja. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je v Trstu namerila njen najmočnejši sunek 77 kilometrov na uro. Nočne temperature so bile danes nekoliko nižje od tistih, ki smo jih beležili v preteklih dneh - v Trstu in na Goriškem so namerili okrog 21 stopinj Celzija, na Kraški planoti 18 stopinj Celzija -, zlasti pa je osvežitev zaznavna čez dan, ko ravno burja onemogoča občutnejši vzpon živega srebra. Na Tržaškem in Goriškem so bile tako temperature ob 12. uri le okrog 22 oz. 23 stopinj Celzija.

Povsod se je razjasnilo. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v popoldanskih urah.

Jutri bo pretežno jasno, burja bo oslabela. Nočne temperature bodo povečini še nekoliko nižje od današnjih. Čez dan pa bo topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo razen ob morju marsikje spet dotaknile 30 stopinj Celzija.

Od srede do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem tudi občutno presegale 30 stopinj Celzija, od petka se bodo dotaknile 30 stopinj Celzija tudi ob morju.