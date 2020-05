Z družino na izlet lahko, na obisk k znancem pa še ne

TRST – Od včerajšnjega dne v Furlaniji - Julijski krajini veljajo nova pravila obnašanja v času pandemije. V primerjavi s prejšnjimi odredbami je tokratna, ki jo je v nedeljo podpisal guverner Massimiliano Fedriga, milejša. Več svobode prinaša tudi v primerjavi z državo uredbo, ki jo je konec aprila izdelal premier Giuseppe Conte.Tudi državna uredba je začela veljati včeraj – Italija je tako po dvomesečni strogi karanteni deloma oživela – tako kot tudi dve deželni odredbi. Fedriga je namreč ob novih ukrepih izdelal še izrecna določila za javni prevoz, v katerih izstopa okrepitev linij in vzpostavitev nedeljskih prevozov po vsej deželi.Sledi nekaj praktičnih napotkov.

Moram vedno nositi masko?

Usta in nos smo si doslej morali prekriti (če ne z masko vsaj s šalom ali robcem), čim smo prišli iz hiše na plano. Po novem velja, da si ni treba prekriti ust in nosa, če okrog nas ni ljudi. Bolniki s patologijami, zaradi katerih je nošenje maske odsvetovano, in otroci pod šestim letom zaščite ne nosijo.

Tudi med vožnjo si moram prekriti nos in usta?

V osebnih vozilih in tudi na motorjih maska ni obvezna. V službenih vozilih veljajo pravila, ki jih postavi delodajalec.

Koliko ljudi se lahko pelje v avtu?

Če se v avtu vozimo člani iste družine oz. gospodinjstva, ni omejitev. Drugače velja pravilo razdalje enega metra, kar za osebna vozila pomeni, da je ob vozniku prostor še za samo eno osebo, ki mora sedeti zadaj.

Grem na tek ali kolesarsko turo. Lahko snamem masko?

Lahko, če ni ljudi v bližini.

Lahko grem kolesarit s prijateljem?

Športna dejavnost je dovoljena posamično ali v parih ob upoštevanju razdalje dveh metrov.

Lahko grem na izlet nekam na Kras, v Karnijo, Julijce ali k morju?

Sprehodi so dovoljeni povsod v deželi Furlaniji - Julijski krajini ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov.

Kateri so ti predpisi?

Glavno pravilo je varnostna razdalja vsaj enega metra med ljudmi.

Tudi od sočlanov svojega gospodinjstva se moram držati en meter daleč?

Ne, člani istega gospodinjstva so lahko skupaj, ko se sprehajajo po cesti.

V trgovino moram sam?

V trgovino načeloma lahko stopi samo en član družine. Izjeme so dovoljene, ko ni drugih možnosti, recimo, da bi mladoletna oseba ali oseba s posebnimi potrebami ostala sama.

Si v trgovini moram nadeti rokavice?

Izrecno je določeno, da so rokavice za enkratno uporabo obvezne v trgovinah z živili.

Tudi na avtobusu si moram nadeti masko in rokavice?

V javnem potniškem prometu rokavice niso obvezne, si je pa treba pokriti usta in nos.

Koga lahko obiščem, koga ne smem?

Lahko obiščemo partnerja, krvne sorodnike do šestega kolena (congiunti) ali sorodnike v svaštvu do četrtega kolena (affini). Obiski morajo biti utemeljeni.

Pardon, vseh te izrazov ne razumem. Kdo so krvni sorodniki in kaj je svaštvo?

Krvni sorodniki so vsi krvno povezani sorodniki, torej tisti z istimi predniki ali potomci. Lahko obiščemo brate, sestre, tete, strice, dedke, babice, nečake, nečakinje, bratrance, otroke bratrancev, pratete in prastrice. Svaštvo pa je oblika sorodstva, ki nastane na podlagi zakonske zveze. Lahko obiščemo ožje sorodnike partnerja in njihove bratrance.

Okej, in kaj pomeni »partner«?

Državna vlada je pojasnila, da lahko obiščemo tudi fanta ali punco oz. osebo, s katero smo v čustvenem razmerju.

Ali zakon še vedno predvideva, da izpolnimo samoizjavo?

Da. Na spletu je na več straneh dostopna zadnja različica. Na spletni strani Primorskega dnevnika na tej povezavi objavljamo tudi dvojezično obliko.

So knjigarne in knjižnice odprte?

Da. A v knjižnicah je dovoljena samo izposoja knjig, ne pa, na primer, branje v čitalnici.

Lahko povabim prijatelje na svoj vrt na piknik?

Ne. Obiski znancev niso dovoljeni.

Lahko grem v Slovenijo?

Pravila o prečkanju meje ostajajo nespremenjena. Pogoji za prečkanje meje so delo v sosednji državi, prevoz blaga, udeležba na pogrebu ali urejanje kmetijskega zemljišča.