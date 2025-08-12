Z dvojno diplomo do avtomatičnega priznanja v obeh državah

Tržaška in ljubljanska univerza na različnih fakultetah postopno uvajata t. i. dvojne diplome, s katerimi preprečujeta težave pri priznavanju diplom iz tujine. Znano je namreč, da imajo študenti in študentke, ki študirajo v tujini (in torej tudi v Sloveniji), ob povratku v Italijo lahko težave s priznavanjem univerzitetne diplome oziroma izobrazbe. Temu vprašanju je bil posvečen tudi eden od referatov na letošnji deželni konferenci o varstvu slovenske manjšine.

Reševanja problemov se mladi diplomanti lotevajo različno: nekateri poiščejo univerzo v Italiji, na kateri so postopki priznavanja tuje izobrazbe krajši ali vsaj preglednejši, drugi ostanejo po študiju kar v tujini (kjer so pogosto pogoji dela, vključno s plačami, boljši kot v Italiji), tretji pa se študiju čez mejo odpovedo.

K odpravljanju težave so medtem pristopile posamezne univerze in fakultete, ki v skladu z evropskimi smernicami ponujajo dvojne diplome. Študenti in študentke, ki se vpišejo na tak program, obiskujejo študij na matični in partnerski univerzi, diploma pa je nato avtomatično priznana v obeh sodelujočih državah.

Študij v dveh mestih

Eden prvih takih programov je bila dvojna diploma iz matematike – dogovor sta univerzi v Trstu in Ljubljani sklenili pred več kot petnajstimi leti. Leta 2021 sta taisti univerzi podpisali sporazum o skupni študijski smeri prevajalstva na prvi (dodiplomski) stopnji za kombinacijo slovenščina-angleščina-italijanščina. Študijski program izvajata Oddelek za prevajalstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje (IUSLIT) Univerze v Trstu.

Kot sporočajo z omenjenega oddelka v Ljubljani, se študentke in študenti za možnost dvojne diplome odločijo med prvim letnikom (če študirajo na Univerzi v Trstu) ali ob vpisu (če se vpišejo na Univerzo v Ljubljani). Ključna značilnost skupne študijske smeri je v tem, da študenti del študija opravijo na partnerski ustanovi: če so vpisani na Univerzo v Ljubljani, opravijo drugi letnik v Trstu, če pa so vpisani na Univerzo v Trstu, opravijo tretji letnik v Ljubljani. Po zaključku študija diplomantke in diplomanti te smeri pridobijo strokovni naslov, ki odraža dvojno diplomo: Laurea in Comunicazione interlinguistica applicata in Diplomirana prevajalka oz. Diplomirani prevajalec.

Skupna študijska smer univerz v Ljubljani in Trstu je, kot opozarjajo na ljubljanskem univerzitetnem oddelku, dragocena pridobitev, saj se izvaja na področju, ki je za manjšinsko skupnost ključnega pomena. V času hitrega razvoja digitalnih tehnologij bodo namreč nova znanja in kompetence, predvsem pa jezikovna in kulturna ozaveščenost, ključni dejavniki v čezmejnem okolju.

Maturanti in maturantke, ki se niso prijavili ob prvem vpisnem roku (spomladi), lahko prijavo oddajo od 20. do 27. avgusta. Več informacij dobijo pri pristojni službi Univerze v Ljubljani (admission@uni-lj.si) ali v tajništvu oddelka (prevajalstvo@ff.uni-lj.si).