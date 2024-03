Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri in reševalci finančne policije so sinoči posredovali na goratem območju občine Tolmeč, od koder se 32-letna ženska, ki je sprehajala psa, ni uspela vrniti z gozdnatega pobočja na nadmorski višini okrog 500 metrov. S psom se je podala čez predel, kjer je več podrtih dreves, pri čemer sta zašla na težko dostopno območje. Zajel ju je mrak in nista mogla več nazaj. Poklicala je na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Reševalci so se razdelili v tri skupine in so jo začeli iskati, pri čemer so bili z njo vseskozi na telefonski zvezi. Ena od skupin je na podlagi dobrega poznavanje teritorija ugotovila njeno pozicijo in se ji je z zvočnimi in svetlobnimi signali približala. Ženski in psu so pomagali premostiti težavno območje in ju pospremili v dolino. Posredovanje se je začelo okrog 18.30 in zaključilo dobro uro kasneje.