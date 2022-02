»Z izbiro Gorice in Nove Gorice odprli pot prijateljstva in razumevanja«

»Izbira Gorice in Nove Gorice za skupno Evropsko prestolnico kulture leta 2025 dokazuje, kako je za vso Unijo pomembno, da je spomin na nekdanje nečloveško zatiranje zdaj odprl pot prijateljstva, razumevanja, primata človekovega dostojanstva v spoštovanju različnosti in pravic,« piše predsednik Republike Italije, Sergio Mattarella, v svojem sporočilu ob današnjem dnevu spominjanja na fojbe in eksodus. Po njegovih besedah je ohranjanje in obujanje spomina na »tragedijo Istranov, Rečanov in Dalmatincev ter drugih Italijanov, katerih korenine segajo v tiste kraje,« dolžnost. »Preživeli in ezuli so skupaj s svojimi družinami šele po dolgem času dočakali priznanje resnice in svojega trpljenja, kar jim je prizadelo dodatno bolečino,« poudarja italijanski predsednik.

Mattarella dalje ugotavlja, da sta Evropa in dialog, ki ga je pospešila uveljavitev demokracij, odprla novo pot. »Ti spomini so začeli pridobivati spoštovanje, dostojanstvo, pozornost. Gre za resnične življenjske zgodbe, ki pošiljajo opomin in prinašajo odgovornost za prihodnost. Tudi iz najbolj bolečega spomina, tudi tistega, ki izvira iz zla, lahko vzklijeta mir in rast civilne družbe,« pravi Mattarella in dodaja: »K temu se je v zadnjih letih naša država zavezala skupaj s Slovenijo in Hrvaško, zato da bi iz obmejnih območij naredili kraj srečevanja, blaginje, sodelovanja in upanja«.

Osrednja slovesnost ob dnevu spominjanja na fojbe in eksodus bo danes ob 16. uri v Palači Madama v Rimu, ob Mattarelli se je bodo udeležili predsednica senata Elisabetta Casellati, predsednik poslanske zbornice Roberto Fico in Mario Draghi, predsednik vlade, ki bo imel zaključni govor.