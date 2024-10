Tudi ob sinočnji vremenski fronti v FJK padle izdatne količine dežja

Tudi ob prehodu včerajšnje druge vremenske fronte v tem tednu so bile padavine v FJK povečini izdatne. Največ dežja je padlo v Julijskih predalpah, kjer je meteorološka opazovalnica agencije za okolje Arpa namerila od 100 do 200 litrov dežja na kvadratni meter, v Karnijskih predalpah in v Karniji pa od 50 do 100 litrov na kvadratni meter. V severnih nižinskih predelih so ga namerili od 40 do 80 litrov na kvadratni meter, povečini nekaj manj pa na Goriškem in Tržaškem. Povsod so nastajale tudi močnejše nevihte s krajevnimi nalivi in je bila mestoma jakost padavin zelo visoka. Voda je marsikje poplavljala pločnike in ceste.

Po odhodu sinočnje vremenske fronte se je vreme ustalilo in se je okrepil anticiklon, ki nam bo več dni zagotovil stanovitno in zlasti danes in jutri povečini sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 21 stopinj Celzija.