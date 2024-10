Na avtocestnem izvozu pri Postojni so policisti sinoči ob 20. uri ustavili osebni avtomobil dacia jogger, poljske registracije, ki ga je vozil 31-letni državljan Ukrajine. Prevažal je štiri tujce. Policisti so ugotovili, da gre za tri državljane Turčije in enega državljana Pakistana. Postopki še potekajo.