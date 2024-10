Opozicija: Predsednik Panteca naj odstopi

S tem, ko je predsednik občinskega sveta Francesco di Paola Panteca glasoval namesto župana Roberta Dipiazze, ni bil kršen samo občinski poslovnik, ampak tudi zakonodaja, ki določa, da se vsak institucionalni predstavnik izreče tako, da odda svoj glas. Če k temu prištejemo še predsednikovo odločitev, da zavrne 129 opozicijskih amandmajev, je morda čas za njegov odstop. Tega glasno zahtevajo zlasti v vrstah Demokratske stranke in gibanja Zdaj Trst.

Glasovanje v imenu nekoga drugega je nezakonito. Še več, gre za uradno pregonljivo kaznivo dejanje, so na srečanju z novinarji poudarili opozicijski mestni svetniki. Prav zato bi bilo treba dogodek, ki se je pripetil na seji mestnega sveta v sredo, ko so svetniki že tretji dan razpravljali o predlogu sklepa urbane regeneracije Starega pristanišča, temeljito preveriti in po potrebi ukrepati. S posnetka seje občinskega sveta naj bi bilo razvidno, da je za en amandma namesto župana, ki je bil sicer prisoten na seji, glasoval predsednik občinskega sveta.

