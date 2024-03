Z jutrišnjim dnem v FJK pocenitev smučarskih kart

Danes je v Furlaniji - Julijski krajini zadnji dan visoke smučarske sezone. Od jutri se bo cena dnevne smučarske karte s 44 znižala na 31 evrov, sporoča deželni turistični zavod PromoTurismoFVG. Za seniorje bo dnevna karta stala 27,50 evra, za otroke do 10. leta in starejše od 75 bo cena dnevne karte 10 evrov.

Do 1. aprila bodo odprta vsa smučarska središča, to so Piancavallo, Plodn-Forni Avoltri, Ravascletto-Zoncolan, Forni di Sopra-Sauris in Trbiž, ne bodo pa delovale vse žičnice in proge. Na Žlebeh se bo smučarska sezona kot napovedano nadaljevala do 14. aprila. Delovanje posameznih prog in žičnic je odvisno tudi od vremenskih razmer, sporoča PromoTurismoFVG, kjer dodajajo, da so razmere na progah trenutno še ustrezne za uživanje na snegu. Za ažurne informacije o stanju posameznih smučarskih prog priporočajo obisk spletne strani InfoNeve, kjer sproti objavljajo informacije.

Na Žlebeh se bodo med 18. in 25. marcem odvijale finalne tekme paralimpijskega svetovnega pokala v alpskem smučanju, zaradi česar bosta nedostopni progi Agonistica in Turistica, vse preostale pa bodo odprte.