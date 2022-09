Z obratom od jugozahoda začetek večdnevnega poslabšanja

Severni zrak, ki se je zadrževal nad našimi kraji od konca preteklega tedna, ko je vdrl za hladno vremensko fronto, se poslavlja. Z jutrišnjim obratom od jugozahoda bo začel pritekati postopno nekoliko toplejši, zlasti pa bolj vlažen sredozemski zrak, povezan s tamkajšnjim ciklonskim območjem, in se bo začelo večdnevno poslabšanje vremena. V noči na nedeljo bo prešla naše kraje prva vremenska fronta. Druga bo vplivala na vreme pri nas predvidoma v torek.

Z jugozahodnim vetrom bo že jutri postopno več vlage in oblakov, čez dan se bodo začele pojavljati prve padavine zlasti v goratem svetu.

V noči na nedeljo in v nedeljo bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno in deževno. Pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, med njimi bo možna tudi kakšna močnejša s krajevnimi nalivi. Vmes bodo možna tudi prehodna obdobja s spremenljivim vremenom. Arso je za nedeljo objavil rumeno opozorilo zaradi večjih količin padavin in neviht. Opozarjajo pa tudi pred morebitnim povišanim plimovanjem morja med 8. in 11. uro.

V ponedeljek in torek bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

V sredo se bo predvidoma vreme prehodno delno izboljšalo in za krajši čas umirilo.

Od četrtka bo spet več dni s prevladujočim oblačnim in deževnim vremenom. Pihali bodo južni vetrovi.