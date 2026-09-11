Z osvežitvijo uvod v prijetno septembrsko vreme brez ekscesov

Atlantska višinska dolina in hladna vremenska fronta sta pri nas dokončno obračunali s subtropskim zrakom, ki ga ne bo dalj časa več na spregled. Umaknil se je na južne vzporednike, od koder se v bližnji prihodnosti, kot kaže, ne bo več bistveno premikal.

Ob velikih količinah dežja so temperature v primerjavi z donedavnim dogajanjem občutno padle. Na pomolu Bandiera v Trstu je danes meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo 16,5 stopinje Celzija, kar je najnižja vrednost po 4. juniju, torej v več kot treh mesecih. Na Krasu in na Goriškem so na Goriškem povečini zabeležili najnižje nočne temperature okrog 15 stopinj Celzija. Na Tržaškem piha zmerna burja, ki nekoliko povečuje občutek ohladitve.

Vremenska slika se medtem z dotokom hladnejšega zraka umirja. Proces vremenskega preobrata, ki se je začel v sredo, se tako zaključuje. Že popoldne bo več sončnega vremena.

Jutri in v nedeljo pa bo povečini pretežno jasno, noči bodo sveže, najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 25 stopinj Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.

V nadaljevanju prihodnjega tedna kaže na prevladujoče precej sončno vreme z občasno spremenljivostjo. Zlasti v sredo proti večeru bo lahko nastalo nekaj ploh in neviht, kakšna kaplja dežja pa bo lahko občasno padla tudi v naslednjih dneh, ko bo nekaj več oblakov. Najvišje dnevne temperature bodo v prihodnjem tednu zlasti od ponedeljka do srede za stopinjo Celzija ali dve višje kot v soboto in nedeljo, v drugi polovici tedna pa rahlo nižje. Začenja se obdobje prijetnega septembrskega vremena brez večjih ekscesov.