Z rimskega omizja veje optimizem

Slovenska manjšina v Italiji bo v prihodnosti predvidoma lahko računala na finančni prispevek s strani italijanske vlade, ki bo, če se bodo obljube uresničile, večji od zdajšnjih 10 milijonov evrov. Predstavniki Slovencev v Italiji, ki so bili prisotni na omizju za slovensko manjšino, ki se je danes v Rimu prvič sestalo, odkar je na vladi Giorgia Meloni, so namreč povedali, da so prejeli dodatna zagotovila, ki potrjujejo napovedi slovenskega premierja Roberta Goloba po torkovem srečanju z italijansko predsednico vlade.

Današnji sestanek, prvi po več kot dveh letih, je bil pravzaprav tudi neke vrste nadaljevanje oziroma dopolnilo srečanja obeh premierjev, saj je med pogovori izstopalo zajamčeno zastopstvo za slovensko manjšino v državnem parlamentu in v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine. Poleg tega je bil govor o šolstvu, šumnikih v potnih listih in koncesiji RAI. Slovence so predstavljali Ksenija Dobrila in Livio Semolič za SKGZ, Walter Bandelj in Damijan Terpin za SSO ter predsednik paritetnega odbora Marko Jarc. Vsi so po srečanju izpostavili predvsem dejstvo, da je bilo omizje, za katero je odgovorna državna sekretarka na notranjem ministrstvu Wanda Ferro, eno izmed najbolje pripravljenih in številčnih doslej, če ne celo najbolj. Obljubljeno je bilo tudi, da bodo sestanki zdaj bolj redni, stvari pa bodo reševali tudi na ravni področnih dvostranskih odnosov.

»Če so bili v preteklosti na omizjih, če izključimo tista pred vračanjem Narodnega doma, prisotni v glavnem tehniki, so tokrat bili naši sogovorniki visoki uradniki posameznih ministrstev, ki lahko sprejemajo določene odločitve,« je dejala Ksenija Dobrila, Walter Bandelj pa je izpostavil pripravljenost predstavnikov z vseh »ministrstev, ki odločajo«, kot so ministrstvo za šolstvo, zunanje zadeve, energetsko preobrazbo in še bi lahko naštevali. »Izpostavila bi sodelovanje številnih akterjev z najrazličnejših ministrstev, v predstavnikih Slovencev v Italiji pa imamo pomembne referente oz. sogovornike,« pa je po srečanju povedala Wanda Ferro.