Z vatikanskega portala umaknili Rupnikove podobe

Na vatikanskem spletnem portalu Vatican news je bilo do včeraj mogoče najti več podob, ki jih je ustvaril zlorab obtoženi slovenski pater Marko Rupnik, ki je znan tudi kot mozaicist. Po poročanju tiskovne agencije Ansa so jih včeraj začeli umikati s spletne strani, kjer so bile Rupnikove poslikave prisotne zlasti v razdelku, ki zadeva liturgijo.

Osebe, ki so javno spregovorile o Rupnikovih spolnih, psihičnih in duhovnih zlorabah – med temi so redovnice in nekdanje redovnice – so preko odvetnice Laure Sgrò, ki zastopa nekatere izmed teh, izrazile svoje zadoščenje. Odvetnica je dejala, da so pristojne večkrat opozorili na neprimernost izbire del Marka Rupnika za okras vatikanskega spletnega portala.

Sgrò je tudi dejala, da žrtve zlorab, ki jih sama zastopa, zaupajo papežu Leonu XIV. in tudi v to, da se bo sojenje proti Rupniku začelo v kratkem.

Naj spomnimo, da so pred kratkim v romarskem svetišču v Lurdu na fasadi tamkajšnje bazilike prekrili Rupnikove mozaike.