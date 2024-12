V noči na soboto so neznanci v Šempasu poškodovali defibrilator, ki je bil nameščen v dvorani krajevne skupnosti. Odtrgali so ga s stene in ga zalučali na tla z ohišjem vred. Napravo bodo poslali na pregled, da bi ugotovili, ali še dela brezhibno in jo bodo lahko še namestili na steno dvorane, poročajo Primorske novice.

Policisti okoliščine še preverjajo; ali bo šlo za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari ali le za prekršek oziroma vandalizem, bo odvisno tudi od ugotovitev serviserjev.