Za 18-letnike brezplačni vlaki in druge ugodnosti za obisk Evrope

Pobuda DiscoverEU s 40.000 vozovnicami obeležuje 40 let schengenskega območja

Spletno uredništvo |
Bruselj |
8. apr. 2026 | 15:34
Pobuda DiscoverEU vabi 18-letnike na raziskovanje Evrope z brezplačnimi vozovnicami za potovanje z vlakom in drugimi ugodnostmi. Udeležijo se je lahko 18-letniki, ki živijo v eni od držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu Erasmus+.

Prijave bodo zbirali od 8. do 22. aprila 2026 (začetek in zaključek bo ob 12. uri – opoldne po srednjeevropskem času), tik pred začetkom evropskega tedna mladih 2026, na tej spletni povezavi.

Udeleženci bodo prejeli vozovnico za potovanje z vlakom, ki je okolju najbolj prijazen način prevoza. Za mlade, ki živijo na otokih ali oddaljenih območjih, bodo dovoljeni drugi načini prevoza.

Izbrani udeleženci/ke bodo prejeli/e tudi kartico DiscoverEU, ki jim bo omogočala številne popuste za nastanitev, obiske kulturnih ustanov, športne dejavnosti, lokalni prevoz in druge storitve.

Podrobnejše informacije tukaj.

