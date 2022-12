Za božič in štefanovo megla in občasen dež, sprememba v torek

Stanovitno vreme s kopičenjem zelo vlažnega zraka v nižinah in ob morju ter ugodnješim vplivom anticiklona v gorah se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.

V soboto in nedeljo bo v nižinah in ob morju oblačno, vlažno in zamegljeno, ponekod bo zlasti v nedeljo nastala megla in bo padlo tudi nekaj kapelj dežja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija. V gorah bo delno jasno ali spremenljivo. V višjih slojih ozračja bo z anticiklonom pritekal za ta čas zelo topel zrak, v gorah pa bo na zasneženih površinah nastajal prizemni temperaturni obrat in bodo temperature vseeno ponoči v glavnem pod ničlo, čez dan pa le nekaj stopinj Celzija nad ničlo. Sneg se bo torej za zdaj v glavnem ohranil.

V ponedeljek popoldne ali zvečer bo naše kraje prešla oslabljena vremenska fronta. Čez dan bo oblačno, vlažno in zamegljeno. Popoldne ali zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine.

V noči na torek ali v torek bo zapihala burja, vreme se bo izboljšalo. V torek bo povečini pretežno jasno ali zmerno oblačno in za ta čas razmeroma toplo. Prehodno bo pihala šibka do kvečjemu zmerna burja. Ozračje se bo v višjih slojih ohladilo, v nižinah in ob morju pa bo nekoliko topleje.