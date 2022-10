Za delo na daljavo FJK v samem vrhu svetovnih destinacij

Furlanija - Julijska krajina je med 20 destinacijami na svetu, ki so najbolj privlačne za t.i. digitalne nomade oz. za delo na daljavo, skupaj z mestom Brindisi v Apuliji je tudi edina tovrstna destinacija na italijanskem ozemlju. To izhaja iz izbora, ki ga je opravil ameriški spletni portal Airbnb, specializiran na področju trženja lokacij za kratkotrajna bivanja in doživetja. Uvrstitev na seznam bo ozemlju FJK nudilo pomemben prostor in izložbo za predstavitev dežele, za kar se je treba zahvaliti stikom med deželno agencijo za delo in razvoj podjetij ter ministrstvom za gospodarski razvoj in družbo Invitalia, menijo pri deželni vladi, kjer sta dosežek včeraj orisala odbornika za delo in proizvodne dejavnosti Alessia Rosolen in Sergio Emidio Bini skupaj z menedžerjem portala Airbnb za Italijo in jugovzhodno Evropo Giacomom Trovatom.

Uvrstitev je posledica odločitve Dežele FJK, da pristopi h kampanji portala Airbnb pod geslom Živi in delaj povsod, do katere prihaja v trenutku, ki je ugoden za razvoj tržišča digitalnih nomadov, definicijo katerih vsebuje tudi besedilo zadnje uredbe italijanske vlade »aiuti ter«.