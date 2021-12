Za denar prejel sedem odmerkov cepiva in čakal na osmega

Policisti so kazensko ovadili peterico moških z območja Gorenjske in Ljubljane, ki so goljufali pri cepljenju, pri čemer se je eden od njih cepil v imenu drugih, da bi ti dobili covidno potrdilo. Skupaj z dvema odmerkoma, ki ju je prejel zase, je skupno prejel sedem odmerkov cepiva, policisti pa so ga ustavili pri osmem poskusu. Sodnik je zanj odredil pripor.

Kriminalisti so ugotovili, da se je moški v zadnjih dveh mesecih v različnih terminih na cepilnem mestu identificiral v imenu preostalih štirih in se zanje cepil z namenom, da pridobijo covidno potrdilo. Za tri je do prijetja prejel en odmerek cepiva, na drugega je bil naročen, za četrtega ovadenega pa je že prejel oba odmerka cepiva. Skupaj z dvema odmerkoma, ki ju je prejel zase, je skupno tako prejel sedem odmerkov cepiva, prijet pa je bil pri poskusu osmega cepljenja.

Moški je za cepljenje v imenu drugih prejel nizko plačilo, zaradi česar na policiji ocenjujejo, da je četverica njegovo stisko in osebne okoliščine izrabila za svojo korist ter ga kljub možnim posledicam za njegovo zdravje napeljala k izvršitvi kaznivega dejanja.