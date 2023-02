Za Fedrigo trije tekmeci

Na deželnih volitvah v Furlaniji Julijski krajini se bodo 2. in 3. aprila za predsedniško mesto potegovali trije kandidati in kandidatka. Tekmeci aktualnega predsednika Massimiliana Fedrige (desna sredina) bodo Massimo Moretuzzo (leva sredina in Gibanje 5 zvezd), Alessandro Maran (tretji pol) in Giorgia Tripoli iz pisanega proticepilskega gibanja Skupaj svobodni (Insieme liberi).

Za 46 mest v deželnem parlamentu se potegujejo kandidatke in kandidati iz trinajstih strank, gibanj in koalicij. Na glasovnici bo, poleg imen predsedniških kandidatov, torej trinajst simbolov. Zmaga kandidat, ki prejme največ glasov, v deželni svet, poleg predsednika Dežele, pride tudi prvouvrščeni poraženi predsedniški kandidat. Ankete napovedujejo zmago Fedrigi, zadnjo besedo bodo, kot vedno, imeli volivke in volivci.

Istočasno z deželnimi bodo tudi delne občinske volitve. Največja občina, kjer bodo volitve, je Videm. Obeta se tekma med sedanjim županom Pietrom Fontaninijem (desna sredina) in kandidatom leve sredine, ki je nekdanji rektor furlanske univeze Alberto De Toni, ki ga podpira tudi tretji pol.

Vsi kandidati za deželne volitve so na spletni strani: https://elezioni.regione.fvg.it/consultazioni/ELZ_REG/2023-04-02