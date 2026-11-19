V Italiji, ki je v tem primeru svetovna rekorderka, so za danes zabeležili 91 % več prošenj za dopust v primerjavi z istim dnevom lani, na globalni ravni pa je za dela prost dan na letošnji 19. november zaprosilo 31 % več zaposlenih kot v lanskem letu. Razlog? Na trgovske (in spletne) police prihaja najbolj težko pričakovana videoigra doslej: Gran Theft Auto (GTA) VI.

Ne glede na to, kako je portal remote.com zbral omenjene podatke oz. odstotke, ne moremo mimo dejstva, da je izid GTA VI dejansko preplavil tako realni svet kot svet družbenih omrežij, v katerem se v zadnjih tednih množijo vsebine, povezane z videoigro. Med temi izstopajo objave najrazličnejših profilov zasebnikov, podjetij ali športnih klubov, ki primerjajo današnje stanje nečesa ali nekoga s stanjem izpred 13 let, ko je izšel predhodnik GTA V. V realnem svetu pa lahko vpliv igre, poleg na dopuste, opazimo predvsem v Miamiju na Floridi, ki je nekako navdih za izmišljeno mesto Vice City, v katerem se odvija igra, in je v teh dneh postreglo za več z GTA VI povezanimi marketinškimi pobudami. Vpliva pa tudi na podjetja, saj igra, ki z grafičnega vidika postaja vse bolj realistična, navdihuje objave avtomobilskih velikanov, potem ko se je avtomobilska industrija v preteklosti izogibala blagovni znamki Grand Theft Auto, ki dejansko pomeni »velika kraja avtomobilov«, češ da je povezana z nasiljem ter nezakonitimi početji in je torej slaba promocija. Očitno to ne velja več.

A povrnimo se k igri. GTA VI je nadaljevanje izjemno uspešne in priljubljene videoigre GTA V, ki je izšla leta 2013, potem ko se je serija začela leta 1997. GTA V velja za drugo najbolje prodajano videoigro v zgodovini, takoj za Minecraftom, in je v samo treh dneh od izida ustvarila milijardo dolarjev prihodkov od prodaje. Za primerjavo, film Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame), ki velja za najbolj dobičkonosen film v zgodovini, je za dosego tega zneska potreboval pet dni.