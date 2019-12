»Za naložbe je najprimernejša Srbija«

»Ni me sram povedati, da sem lobist,« reče tržaški Slovenec Erich Cossuta, ki od prejšnjega tedna ni več predsednik zveze italijanskih industrijcev Confindustria v Srbiji. Toda 44-letni Tržačan, ki se je iz rodnega mesta izselil pred 20 leti, ostaja podpredsednik Confindustrie za vzhodno Evropo.

»Lobiram za članice Confindustrie, kar pomeni, da vzpostavim stik z vlado in lokalnimi inštitucijami v raznih državah,« opiše svojo zadolžitev. Za geografsko področje, na katerem je dejaven, trdi, da je poslovno zanimivo. »V zahodnobalkanski regiji je indeks FDI, torej tujih naložb, več kot 50-odstoten,« razloži. A po njegovi oceni poslovno okolje ni povsod enako zanimivo. Trdi, na primer, da je Srbija mikavnejša od Hrvaške.

»Srbija je posebna. Podjetnik, ki razmišlja o poslu, hitro pride v stik s srbsko vlado in z lokalnimi oblastmi. In ko se enkrat odloči, da bo zgradil tovarno, bo hitro dobil vsa dovoljenja. To je to, kar zdaj Srbijo dela zanimivo.«

Italijani ostajajo drugi izvoznik. »V Srbiji so razen Fiata velika tekstilna podjetja, kot so Calzedonia, Benetton, Golden lady, tovarne čevljev, nogavic ... Italijani so tukaj na primer zgradili podjetje, ki je delalo za Fiat, a se je z leti tako razvilo, da je zdaj tudi dobavitelj BMW-ja in Volkswagna.«