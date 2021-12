»Za Narodni dom najbolj zaslužna Mattarella in Pahor«

Italija bo kar se da pospešila vračanje tržaškega Narodnega doma slovenski manjšini. To je zunanji minister Luigi Di Maio obljubil slovenskemu kolegu Anžetu Logarju, s katerim sta včeraj pozdravila sklep poslanske zbornice, ki je v sredo uzakonila vladno uredbo o postopkih za prihodnost Fabianijeve stavbe in za selitev Visoke šole za tolmače in prevajalce.

»Vse se razvija po načrtih«, sta soglašala ministra, ki sta tako pri Narodnem domu kot pri lanskih spominskih prireditvah v Bazovici izpostavila ključno vlogo predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, katerima sta se javno zahvalila. Dopisniku RTV Slovenija Janku Petrovcu je Logar dogajanja okrog Narodnega doma označil kot epohalne dosežke. Prepričan je torej, da ne bo zamikov pri predaji stavbe istoimenski fundaciji, prvi konkreten »lastninski korak« bi lahko dočakali že v poldrugem letu ali najkasneje v dveh letih.

Ministra (to je bilo že njuno šesto srečanje) nista poglobila vprašanja parlamentarnega predstavništva slovenske manjšine, za katerega Di Maio, tako Logar, kaže zanimanje in občutljivost. Italijanska politika se pripravlja na izvolitev predsednika ali predsednico republike, zato bo o novem volilnem zakonu in o slovenskem predstavništvu, če sploh bo, tekla beseda spomladi. Odvisno od poteka in izteka predsedniških volitev, ki bodo tako ali drugače vplivale na vlado in hkrati na usodo zakonodajne dobe, ki bi se morala po naravni poti končati leta 2023.