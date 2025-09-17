Za Natašo Pirc Musar na prvem mestu skrb za slovensko šolo

Nataša Pirc Musar in Sergio Mattarella sta zelo dobro seznanjena s položajem in odprtimi vprašanji slovenske manjšine v Italiji. Da je tako, sta dokazala tako na ljubljanskem kot na koprskem srečanju, na katerih je prišlo spet do izraza, da sta slovenska in italijanska manjšina v Sloveniji ključna dejavnika v odnosih med državama. To sicer ni novo, v Ljubljani in v Kopru pa je manjšinski tokrat faktor prišel do izraza kot najbrž nikoli prej na takšnih srečanjih.

Slovenska predsednica je v Kopru izpostavila, da se Slovenija trudi za razvoj italijanskega šolstva v Istri, enako skrb pričakuje od Italije za slovensko šolo. V Ljubljani je dan prej šla nekoliko dlje in Mattarelli (na štiri oči in nato še na novinarski konferenci) omenila pomen avtonomije slovenske šole v Italiji.

Pirc Musar ni poglobila vprašanja, očitno pa ga ni postavila kar tako. Najbrž je imela v mislih tudi aktualne razprave o bodoči vlogi in sestavi deželne komisije za slovenske šole v Furlaniji Julijski krajini, s katero se v tem času ukvarja paritetni odbor za slovensko manjšino. Slednja (še) nima enotnega stališča o prihodnosti komisije, ki deluje na osnovi zaščitnega zakona.