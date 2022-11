Za nepremičnine odslej deželni davek Ilia

Prebivalci Furlanije - Julijske krajine bodo s 1. januarjem 2023 nepremičninski davek plačevali ne več državi, ampak Deželi. Deželni svet je namreč včeraj z veliko večino glasov (vzdržal se je le svetnik levičarske liste Open FJK Furio Honsell) uvedla lasten krajevni avtonomni nepremičninski davek Ilia, ki bo z novim letom nadomestil dosedanji državni davek Imu.

Izglasovanje zakona, ki obsega 22 členov, je deželni odbornik za lokalno samoupravo Pierpaolo Roberti označil za pomemben korak naprej na poti zagotavljanja avtonomije FJK, pri čemer, kot so sporočili iz deželnega sveta, je Dežela dokončno premostila vprašanje previsokega odliva od davka na nepremičnine Imu (v italijanščini »extra gettito«), ki je doslej pestilo občine, ki bodo odslej bolj svobodno zadihale.

Da bodo s to odločitvijo tako Dežela kot občine pridobile večji manevrski prostor na področju avtonomije, so dejansko poudarili predstavniki skoraj vseh političnih skupin večine in opozicije. Davku, ki ga bodo pobirale občine, so podvržena poslopja, dalje poslopja, namenjena gospodarskim dejavnostim ter zazidljiva in kmetijska zemljišča, plačati pa ga morajo lastniki oz. uporabniki ali koncesionarji nepremičnin oz. zemljišč.