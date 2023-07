Za opremo Narodnega doma pri Sv. Ivanu dva amandmaja

Med postavkami 835 milijonov evrov težkega poletnega rebalansa deželnega proračuna bo po naših informacijah tudi alineja, ki predvideva finančna sredstva za nakup notranje opreme Narodnega doma pri Svetem Ivanu v Trstu, v katerem naj bi se po pogodbi obnovitvena dela sklenila najkasneje 31. julija. Za nakup notranje opreme bo na voljo 200.000 evrov, kar je pol manj od tistega, za kar sta si krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v Italiji, SKGZ in SSO, in z njima Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) ter Narodna in študijska knjižnica (NŠK) – slednja bosta tudi glavna upravitelja novega središča – nadejali, da bo deželna vlada odmerila za notranjo opremo svetoivanskega Narodnega doma.

V rebalans proračuna je postavka pot naposled našla z amandmajem k predlogu zakona o rebalansu deželnega proračuna; vložil ga je član deželne vlade Pierpaolo Roberti, med resorji katerega so tudi jezikovne skupnosti v FJK.

Še en amandma, ki prav tako zadeva finančna sredstva za nakup notranje opreme za svetoivanski Narodni dom, je prišel iz opozicijskih klopi. Za 400.000 evrov visok predlog je vložil svetnik DS Francesco Russo, podprl pa ga je tudi Marko Pisani (SSk).