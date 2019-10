Za pijane voznike delo v mrtvašnici

Voznike, ki v Moldaviji vozijo pod vplivom alkohola, čaka nenavadna kazen - delo v mrtvašnicah in bolnišnicah. Ukrep sodi v okvir programa moldavske vlade za zmanjšanje alkoholizma v državi in vožnje pod vplivom alkohola. Po zadnjih podatkih Svetovne banke iz leta 2016 v Moldaviji osebe, ki so starejše od 15 let, povprečno na leto popijejo 15,2 litra čistega alkohola, kar je približno 167 steklenic vina. Prav tako je v državi vsak četrti smrtni primer povezan z alkoholom, medtem ko je na svetu v povprečju vsak dvajseti.

Vozniki, ki jih policija ujame pri vožnji pod vplivom alkohola, morajo obvezno sodelovati v posebnem programu, v nasprotnem primeru jim odvzamejo vozniško dovoljenje. Program traja tri mesece in vključuje 12 srečanj. Kaznovani vozniki pomagajo v bolnišnicah na oddelkih, kjer zdravijo poškodovane v prometnih nesrečah. Predvideno pa je tudi delo v mrtvašnici.

Prva šesterica kaznovanih je v moldavski prestolnici Kišinjov v mrtvašnici pomagala umivati trupla ter sodelovala pri obdukcijah. Eden od kaznovanih avtomobilistov je povedal, da ne bo nikoli več sedel za volan pod vplivom alkohola.