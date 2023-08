Za ponedeljkov vremenski preobrat že rumeno opozorilo

Arso je danes ob ponedeljkovem vremenskem preobratu, ko bo naše kraje prešla hladna fronta, že objavil rumeno opozorilo. Ves dan v ponedeljek po vsej Sloveniji opozarjajo pred izdatnejšimi padavinami - padlo naj bi lahko od 25 do 50 milimetrov dežja v 24 urah - in pred krajevnimi nevihtami. »Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki,« sporočajo v podrobnejšem opisu.

»V ponedeljek bo pretežno oblačno. Padavine, sprva tudi nevihte, bodo od zahoda prešle vso Slovenijo. Vročina bo popustila,« se glasi Arsova napoved za ponedeljek.

Medtem je od danes do vključno nedelje Arsovo vremensko opozorilo oranžno zaradi visokih temperatur v popoldanskih urah.