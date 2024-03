Za praznike se bo vreme spreminjalo

Naši kraji so na robu globokega in obsežnega ciklonskega območja s središčem nad Britanskim otočjem. Višinska dolina nad zahodnim Sredozemljem sega do severnoafriških držav in proti nam z jugozahodnimi tokovi preusmerja občasno vlažen zrak. V soboto se bo ob rahli okrepitvi anticiklona vzhodno od nas nestanoviten zrak umaknil, ciklonsko območje pa se bo nato od nedelje spet približevalo in občutneje doseglo naše kraje v ponedeljek.

Danes popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Južni vetrovi se bodo spet okrepili in bo proti nam pritekal vse toplejši zrak.

Jutri (sobota) bo zlasti v dopoldanskih urah več jasnine in bo čez dan za ta čas zelo toplo. Najvišje dnevne temperature bodo marsikje presegale 20 stopinj Celzija. Pihali bodo južni vetrovi. V popoldanskih urah se bo oblačnost povečala.

V noči na nedeljo se bodo pojavljale krajevne padavine, vmes bodo lahko posamezne plohe ali nevihte.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno z vmesnimi obdobji delne jasnine. Občasno se bodo ponekod pojavljale krajevne padavine, lahko tudi kakšna ploha ali nevihta. Toplo bo.

V ponedeljek bo, kot kaže, povečini oblačno in deževno.