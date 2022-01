Za prehajanje meje ne bo treba dodatnega testiranja

Za vstop v Italijo iz drugih držav članic Evropske unije bo s torkom, 1. februarja, zadostovalo covidno potrdilo. Dodatno testiranje za tiste, ki izpolnjujejo pogoj PC (preboleli, cepljeni), torej ne bo več potrebno.

Minister za zdravje Roberto Speranza je sinoči objavil novo odredbo, ki bo potnikom nekoliko olajšalo potovanja, potem ko je Italija pogoje za vstop v državo zaostrila sredi decembra lani, strožji ukrepi pa bodo torej veljali le do ponedeljka, 31. januarja.

Na ta ukrep so sicer prebivalci obmejnega območja nekoliko pozabili, saj zanje velja izjema za opravljanje vsakodnevnih opravil. Obmejni prebivalci lahko namreč mejo nemoteno prehajajo, če jih pot od doma v sosednjo državo ne pelje dlje od 60 kilometrov in se nazaj vračajo v roku 48 ur. To pa ne velja za daljša potovanja, npr. iz Ljubljane (ali tudi iz Berlina oz. Pariza) v Trst, za katera morajo imeti cepljeni in prebolevniki do 31. januarja poleg covidnega potrdila tudi negativen test, medtem ko necepljene in neprebolevnike, poleg testiranja, čaka ob vstopu v Italijo tudi petdnevna karantena. Od 1. februarja dalje pa bo za vrnitev po daljših potovanjih obvezno »le« covidno potrdilo, ki ga je mogoče pridobiti s cepljenjem, prebolelostjo in testom na novi koronavirus.

Hitri test velja 24 ur, PCR pa 48 ur. Morebitnih izjem zdravstveno ministrstvo še ni sporočilo, saj so sinoči bile objavljene še »stare« smernice, ki veljajo do 31. januarja. Lahko pričakujemo, da bo ob vstopu v Italijo tudi po 1. februarju še vedno treba izpolnjevati spletni obrazec PLF (passenger locator form).