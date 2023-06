Za risa Karla se je na Trbiškem začelo novo življenje

Na Trbiškem so včeraj v naravo izpustili še risa Karla, tako da se je del projekta ULyCA2 (Urgent Lynx Conservation Action), ki predvideva izpustitev pet primerkov te živalske vrste (lynx lynx) na območju italijanske strani meje Julijskih Alp. S projektom nameravajo ustvariti jedro »alpskih« risov, ki naj bi se spet združili z dinarskimi. Zaradi tega napovedujejo, da risi, ki so jih izpustili v Italiji, se bodo prej ali slej integrirali z risi, ki so jih v naravo izpustili na slovenski strani meje Julijskih Alp v sklopu projekta Life Lynx. Pred mladim samcem Karlom, ki so ga prepeljali s Hrvaške, kjer je ostal brez matere, so od marca do včeraj v naravo izpustili triletno švicarsko samico Margy, šestletno švicarsko samico Sofio, triletnega romunskega samca Jaga in dveletno romunsko samico Talio. Vsem risom so nadeli ovratnik z GPS sledilnikom, tako da jih vseskozi spremljajo. Margy in Sofia sta npr. trenutno na avstrijskem Koroškem, Jago pa odkriva Julijce. Voditelji projekta so sporočili, da so Karla izpustili v neki dolini v trbiškem gozdu na meji s Slovenijo, ki je oddaljena približno 30 km od krajev, po katerih se potepajo slovenski risi, tako da bo predvidoma kmalu prišlo do prvih »čezmejnih stikov«.