Za sedaj brez vpliva na slovensko manjšino

Vladna kriza v Sloveniji za sedaj še ne bo neposredno vplivala na Slovence v Italiji, čeprav bodo ministri, ki se tako ali drugače ukvarjajo z manjšino, do izvolitve nove vlade (ali do predčasnih volitev) opravljali le tekoče posle. Z manjšinsko problematiko se ukvarja predvsem minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, skrb za manjšino v odnosih z Italijo pa je tudi v domeni zunanjega ministra Mira Cerarja. Oba pripadata strankama - Česnik Stranki Alenke Bratušek (SAB), Cerar Stranki modernega centra (SMC) - ki jima v primeru bližnjih volitev sodeč po anketah grozi izpad iz parlamenta. Vlada kriza in morebitne spomladanske volitve vsekakor ne bodo vplivale na priprave za 100-letnico tržaškega Narodnega doma, s katero se ukvarjata predvsem kabineta predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja.

Pač pa bo Slovenija tudi brez politično pravnonomočne vlade od blizu spremljala rojevanje novega italijanskega volilnega zakona. Za to je pooblaščen veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj, ki je v stalnem stiku s slovensko senatorko Tatjano Rojc.