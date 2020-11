»Za Slovence v Italiji nismo mogli doseči več«

Na današnji dan pred 45 leti sta Italija in Jugoslavija v Osimu (dežela Marke) podpisali dogovor, s katerim sta dokončno rešili vprašanje meje med državama. V meddržavnih pogajanjih je sodeloval tudi slovenski diplomat Drago Mirošič, ki se v današnjem Primorskem dnevniku spominja tistih časov.

»Na gradu Strmol so potekala pogajanja o posameznih vprašanjih brez vidnejših zapletov. Zataknilo pa se je okoli mesta slovenske manjšine oziroma manjšin v predvideni pogodbi. Italijanska stran je zavračala, da bi to vprašanje vključili v sporazum, kar mi je Boris Šnuderl dejal v omenjenem razgovoru. Iz njegovih kasneje objavljenih pričevanj o poteku pogajalskega procesa je razvidno, da je italijanska stran pristala na njegovo brezkompromisno zahtevo po manjšinskem členu v pogodbi, ko je to vprašanje pogojil s prosto cono na Krasu. Ta pa je bila za Italijo favoriziran projekt. Seveda si je Italija prizadevala za čim ožjo definicijo pravic slovenske manjšine,« piše Mirošič. »Naša stran v težkih pogajanjih ni mogla doseči več, kot je formulirano v pogodbi. V preambuli je potrjena privrženost načelu največjega možnega varstva državljanov-pripadnikov manjšin, ki izvira iz njunih ustav in njune notranje zakonodaje, ki ga vsaka stran uresničuje avtonomno, upoštevaje mednarodne dokumente in listine o človekovih pravicah. 8.člen določa, da bosta obe strani ohranili v veljavi notranje ukrepe, ki sta jih sprejeli pri izvajanju Posebnega statuta, priloženega londonskemu memorandumu o soglasju iz leta 1954, ki je nehal veljati. Slovenski manjšini je bila ob ob ratifikaciji osimskih sporazumov, leta 1977, obljubljena zakonodaja za njeno globalno zaščito,« se še spominja Mirošič.

