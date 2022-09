Za Slovence v Italiji skok v neznano

Gladka volilna zmaga Bratov Italije odpira tudi za slovensko manjšino vrsto vprašanj in dilem. Slovenci imamo že izkušnje z desnosredinskimi vladami Silvia Berlusconija, a to so bili drugi časi in drugi ljudje (tudi v manjšini), kar se je zgodilo v nedeljo na voliščih je čisto nekaj novega, tako da smo pred skokom v neznano obdobje, ki bo od manjšinske politike zahtevalo veliko premišljenosti, preudarnosti in, zakaj ne, tudi pragmatičnosti.

Takoj po drugi volilni zmagi (prva je bila leta 1994) je Berlusconijeva desna sredina po volitvah 2001 začela nagajati Slovencem. Prvi napad na manjšino je bil dekret notranjega ministra Claudia Scajole o izdajanju dvojezičnih izkaznic, ki je predstavljal grobo kršenje mednarodnih obvez Italije ter obenem postavil v neenak položaj občane Trsta in Gorice z občani v dvojezičnih občinah.

Predsednik vlade Berlusconi se ni nikoli neposredno ukvarjal s Slovenci, kar velja tudi za zunanjega ministra Gianfranca Finija. Oba sta »skrb« za manjšino prepustila krajevnim predstavnikom takratnega Nacionalnega zavezništva in stranke Naprej, Italija, predvsem poslancu Robertu Menii.

Kaj čaka Slovence z novo vlado Giorgie Meloni bo seveda pokazal čas. Zmagovalka volitev se kot strankarska voditeljica vsaj javno ni ukvarjala z manjšino, a je vprašanja z njo povezana prepuščala svojim deželnim, v prvi vrsti tržaškim somišljenikom.