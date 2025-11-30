Za voznice in voznike avtobusov zahtevajo večjo varnost

Dark Theme

Za voznike avtobusov, ki zahtevajo večjo varnost, ni posluha, poudarjajo sindikati. Po dveh napadih na zaposlene pri podjetju Trieste Trasporti, ki sta se pripetila v prejšnjem tednu, so sindikalisti spet zahtevali, da se problem reši. Spopadajo pa se tudi s pomanjkanjem kadrov in nasploh z zahtevnimi delovnimi razmerami.

»Nasilno vedenje do voznikov na avtobusih - tako kot tudi do strojevodij na vlakih - ni novost, to je že stalnica, zato gre za posebej skrb vzbujajoč pojav.« Tako je zadnja napada na tržaških mestnih avtobusih komentiral generalni sekretar sindikata voznikov in pristaniških delavcev za FJK FILT CGIL Saša Čulev. »Po vsakem nasilnem dogodku se obrnemo na pristojne za varnost s prošnjo, da se težava reši, toda nič se ne spremeni. Za naše zahteve ni posluha. Potem pa se čudimo, da primanjkuje voznikov,« je opozoril sindikalist. »Kot voznik avtobusa lahko povem, da smo nekateri precej zaskrbljeni. Družba se je spremenila in spremenil se je tudi odnos do voznikov, naš poklic pa je postal nevaren,« meni Stefano Mauro, generalni sekretar sindikata FILT CGIL za Tržaško. Za Primorski dnevnik je svoje mnenje izrazil tudi voznik pri avtobusnem podjetju Trieste Trasporti in član deželnega vodstva sindikata FIT CISL David Žerjal, ki pa poudarja, da je kljub številnim težavam položaj tržaških voznikov veliko boljši v primerjavi s tem, kar doživljajo zaposleni v podjetjih za javni potniški promet drugod po Italiji in Evropi, še posebej v velemestih.