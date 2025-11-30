Za voznice in voznike avtobusov zahtevajo večjo varnost

Za voznike avtobusov, ki zahtevajo večjo varnost, ni posluha, poudarjajo sindikati. Po dveh napadih na zaposlene pri podjetju Trieste Trasporti, ki sta se pripetila v prejšnjem tednu, so sindikalisti spet zahtevali, da se problem reši. Spopadajo pa se tudi s pomanjkanjem kadrov in nasploh z zahtevnimi delovnimi razmerami.
»Nasilno vedenje do voznikov na avtobusih - tako kot tudi do strojevodij na vlakih - ni novost, to je že stalnica, zato gre za posebej skrb vzbujajoč pojav.« Tako je zadnja napada na tržaških mestnih avtobusih komentiral generalni sekretar sindikata voznikov in pristaniških delavcev za FJK FILT CGIL Saša Čulev. »Po vsakem nasilnem dogodku se obrnemo na pristojne za varnost s prošnjo, da se težava reši, toda nič se ne spremeni. Za naše zahteve ni posluha. Potem pa se čudimo, da primanjkuje voznikov,« je opozoril sindikalist.
»Kot voznik avtobusa lahko povem, da smo nekateri precej zaskrbljeni. Družba se je spremenila in spremenil se je tudi odnos do voznikov, naš poklic pa je postal nevaren,« meni Stefano Mauro, generalni sekretar sindikata FILT CGIL za Tržaško. Za Primorski dnevnik je svoje mnenje izrazil tudi voznik pri avtobusnem podjetju Trieste Trasporti in član deželnega vodstva sindikata FIT CISL David Žerjal, ki pa poudarja, da je kljub številnim težavam položaj tržaških voznikov veliko boljši v primerjavi s tem, kar doživljajo zaposleni v podjetjih za javni potniški promet drugod po Italiji in Evropi, še posebej v velemestih.
Napad tudi pri belem dnevu
Pred kratkim sta se zaradi napada potnikov poškodovala dva voznika prevoznega podjetja Trieste Trasporti. Oba primera sta se zgodila prejšnji teden, nakar so se odzvali sindikati CGIL, CISL, UIL in UGL, ki so složno obsodili nasilje in ponovno poudarili potrebo po večji zaščiti zaposlenih v sektorju javnega prevoza. Do prvega nasilnega dogodka je prišlo pred slabima dvema tednoma, v torek po polnoči, ko sta na končni postaji nočnega avtobusa B potnika fizično napadla voznika. Ta je vozil proti avtobusni remizi Broletto v Ulici Lavoratori, kjer bi nato zaključil svoj delovni dan. Na zadnji postaji v Ulici Alberti je od potnikov zahteval, da izstopita, nakar se je vnel prepir. Voznika sta nasilneža resno pretepla in zbežala.
Do naslednjega napada je prišlo tri dni kasneje, tokrat pri belem dnevu. Poleg voznika so bili vanj vpleteni trije mlajši potniki, ki so se okrog 15. ure peljali na avtobusu 11 proti Goldonijevemu trgu. Ker so se mladeniči vedli moteče tudi do ostalih potnikov, opozorila voznika pa niso pomagala, je ta na postaji pred glavno bolnišnico ustavil avtobus in zapustil kabino, z namenom, da jih še enkrat opozori, pri tem pa ga je eden od mladeničev s pestjo udaril v obraz.
