Na Velikem trgu slovensko voščilo le za vzorec

Veseli december se je začel že ta konec tedna: prižigi lučk v bližjih in oddaljenih krajih razvesetljujejo srca mladih in starih. V petek je tudi Trst dočakal svojo predbožično slovesnost, saj je bil v popoldanskih urah na Velikem trgu prižig lučk.

Program dogodka je vključeval glasbeni uvod, za katerega je poskrbela vokalna skupina Christmas Carol. Sledilo je odštevanje, ki so ga vodili tržaški in deželni politični predstavniki, ter že težko pričakovan prižig božične razsvetljave v mestu. Slovesnost se je zaključila z nastopom zbora Jadranskega zavoda združenega sveta v Devinu.

Novost letošnjega prižiga lučk naj bi bila večjezičnost. Voščila, ki so natisnjena na podstavkih okrašenih drevesc, so sicer že kar nekaj let tudi v angleščini. Tržaška občina si je napise omislila tako, da je na eni strani napis v italijanščini »vesele praznike«, na drugi pa »vesel božič in srečno novo leto«. Slednji napis je izpisan v italijanščini in angleščini. Kaj pa slovenščina?