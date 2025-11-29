Na Velikem trgu slovensko voščilo le za vzorec

Veseli december se je začel že ta konec tedna: prižigi lučk v bližjih in oddaljenih krajih razvesetljujejo srca mladih in starih. V petek je tudi Trst dočakal svojo predbožično slovesnost, saj je bil v popoldanskih urah na Velikem trgu prižig lučk.
Program dogodka je vključeval glasbeni uvod, za katerega je poskrbela vokalna skupina Christmas Carol. Sledilo je odštevanje, ki so ga vodili tržaški in deželni politični predstavniki, ter že težko pričakovan prižig božične razsvetljave v mestu. Slovesnost se je zaključila z nastopom zbora Jadranskega zavoda združenega sveta v Devinu.
Novost letošnjega prižiga lučk naj bi bila večjezičnost. Voščila, ki so natisnjena na podstavkih okrašenih drevesc, so sicer že kar nekaj let tudi v angleščini. Tržaška občina si je napise omislila tako, da je na eni strani napis v italijanščini »vesele praznike«, na drugi pa »vesel božič in srečno novo leto«. Slednji napis je izpisan v italijanščini in angleščini. Kaj pa slovenščina?
»V zadnjih desetletjih smo si prizadevali, da dvojezični napisi ne bi bili le v angleščini, ampak tudi v slovenščini,« je za Primorski dnevnik povedal tajnik stranke Slovenska skupnost za Tržaško, Matia Premolin. »Lani sem v dogovoru z odbornikom za kulturo Giorgiom Rossijem dal tiskati slovenski napis in ga prilepil k že obstoječim italijanskim voščilom po kraških vaseh. Letos pa je občina privolila k uradnim dvojezičnim napisom po kraških vaseh ter po Trstu in njegovih rajonih,« je dejal. Po dolgih letih smo napis v slovenščini dočakali tudi na Velikem trgu: ta je postavljen pod »dvojezično« božično drevesce, ki stoji ob mestni hiši, na levi strani. V kratkem naj bi slovenski napis krasil še eno drevesce, »naslednje leto pa si bomo prizadevali za še več dvojezičnosti,« je dodal Premolin.
