V Štandrežu še naprej stopajo po poti, ki so jo nakazali osvoboditelji

Štandreško kulturno društvo Oton Župančič so ustanovili kmalu po osvoboditvi leta 1945 in danes njegovi člani še naprej stopajo po poti, ki so jo pred osemdesetimi leti nakazali osvoboditelji. Tudi med četrtkovo proslavo ob društvenem jubileju so potrdili, da bodo do konca zvesti življenjskemu vodilu Andreja Budala, po katerem je poimenovan njihov kulturni dom:»Bodimo in ostanimo, to kar smo. Slovenci«.

Svečanost ob društveni 80-letnici, med katero so se spomini na nekdanje delovanje prepletali z mladostno energijo, se je začela z nastopom štandreškega mešanega pevskega zbora, ki ga je vodila Michela De Castro. Sledil je pozdrav društvene predsednice Nataše Paulin, ki se je spomnila, kako so pred osemdesetimi leti po vaseh navdušeno obnavljali društva, da »bi povezovala, spodbujala in navdihovala ljudi z lepo slovensko besedo«. Društveno delovanje so ponovno obudili tudi tudi v Štandrežu, pri čemer se je Nataša Paulin še posebej spomnila Elde Nanut, Danila Nanuta in Valterja Reščiča, ki so si prizadevali, da bi se društvo razvijalo in raslo.

Slavnostna govornica je bila senatorka Tatjana Rojc. Med večerom, ki ga je povezovala Ester Sclauzero, so nastopile recitatorke Mija Primožič, Nina Bensa in Tanja Gaeta, poleg tega so predvajali kratki film o letošnjem kresovanju v Štandrežu, ki ga je posnel Giulio De Paolis. Sledil je pogovor med Saro in Alešem Hobanom, ki sta se spomnila številnih prireditev, dogodkov in še zlasti društvenih odbornikov in članov, ki jim gre zasluga, da je kulturno društvo Oton Župančič doseglo častitljiv jubilej. V nadaljevanju so se poklonili nekdanjim društvenim predsednikom, navzoče so nato nagovorili razni gostje, med katerimi so bili predsednik ZSKD Karlo Ražem, pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič, predsednik Prosvetnega društva Štandrež David Vižintin in številni drugi. Večer se je zaključil z glasbo in v znamenju mladih, saj je nastopil šolski orkester Glasbene matice pod vodstvom Patricka Quaggiata.