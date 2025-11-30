Miklavževi in praznični sejmi že vabijo

Prvi med dobrotniki bo prihodnjo soboto na naša vrata potrkal sveti Miklavž. Kdor še ni napisal pisemca, naj pohiti, saj se mora bradati svetnik pravočasno organizirati, da poskrbi, da bodo otroci in morda tudi odrasli prejeli vse, za kar so zaprosili. Kdor še ni nasedel mrzličnemu bombardiranju nakupovalnih ugodnosti ob črnem petku in navdih poišče raje kje drugje, lahko marsikaj zanimivega, domačega in torej pristnega najde na Miklavževih sejmih, ki že v tem pred-decembrskem obdobju vabijo v mesto in v vasi. Ob samem nakupovanju pa so sejmi, zlasti tisti po društvih, priložnost za klepet in za druženje, tako med razstavljavci kot tudi s strankami, kar v današnjem hitrem tempu marsikdo pogreša.

Led razbili na Opčinah

Že od petka vabita SKD Tabor in umetnice krožka Z nitko v roki na Miklavžev sejem v Prosvetni dom na Opčine. Praznično vzdušje je na odprtju uvedel nastop domačega Mešanega pevskega zbora Tabor z božičnimi pesmimi. Na stojnicah je izbira ročnih del izredno raznolika - od prazničnih okraskov za božično drevo, igrač in raznoraznih pripomočkov za najmlajše - pogrinjkov, slinčkov ali vrečk, do oblačil in modnih dodatkov, zlasti kap in šalov, peresnic in torbic iz blaga različnih velikosti ter unikatnega nakita. Pod odrom je mogoče izbirati med knjigami za bralce vseh starosti, na voljo pa je tudi loterija.

Sejem bo danes odprt med 9.30 do 12.30 (ob 11. uri bo koncert gojencev GM prof. Marka Ferija), jutri pa med 9.30 in 12.30 ter od 15.30 do 19. ure (ob 16.30 bo kamišibaj z Janiko Škerl).

Domačnost v Barkovljah

Predpraznični sejem so v popoldanskih urah včeraj odprli tudi v Barkovljah, kjer so v prostorih SKD Barkovlje najprej zapeli domači učenci šole Finžgar. Razstavljena ponudba na mizah je tudi tu zelo kakovostna. Ročno izdelan nakit, slike s cvetjem, leseni izdelki, okraski za božično jelko, pa tudi med, pince, piškoti in potice. Med razstavljavci so bili tudi predstavniki Združenja staršev vrtca in osnovne šole ter članice skupine Peacework, migrantke, ki so si dom uredile v Trstu. Pri stojnici so razstavljale torbice iz blaga, kape, šale in ogrlice.

Sejem bo danes odprt med 10. in 13. uro - s fotoshootingom v organizaciji društva Fotovideo Trst80, jutri, v torek in sredo pa med 15. in 19. uro - v sredo bodo bo 17. uri nastopili mladi pevci Glasbene kambrce.