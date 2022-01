Za slovenske in hrvaške ribiče skupno že več kot 2400 kazni

Tako hrvaški kot slovenski ribiči vse od uveljavitve arbitražnega sporazuma prejemajo kazni organov z obeh strani meje zaradi ribolova v Piranskem zalivu. Čeprav je Hrvaška enostransko odstopila od sporazuma, pa postopki mirujejo oz. ne eni ne drugi kazni ne plačujejo. Do zdaj je bilo v postopkih hrvaške policije izdanih skupaj 1437 nalogov, s strani hrvaške ribiške inšpekcije pa skupaj 980 prekrškovnih nalogov, so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ribiči, ki jim je skladno z uredbo o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem zagotovljeno pravno varstvo pred hrvaškimi pravosodnimi organi, kazni ne plačujejo, zagotovljeno jim je tudi pravno varstvo.

Ribiči imajo sicer navodilo, da morajo prekrškovni nalog čim prej predati odvetniku, ki je pooblaščen za zastopanje pred hrvaškimi pravosodnimi organi, da se jim lahko v rokih, ki so določeni v okviru hrvaške zakonodaje, zagotovi ustrezno pravno varstvo.

V teku so tisti postopki na hrvaških sodiščih, za katere ni bila izdana oprostilna ali zavrnilna sodba na kateri koli stopnji. Tako je v teku še 1012 postopkov pritožb na prekrškovne naloge hrvaške policije ter 862 postopkov glede na pritožbe na prekrškovne naloge hrvaške ribiške inšpekcije, so še navedli na kmetijskem ministrstvu.

Piranski ribič Zlatko Novogradec, ki sicer le lovi onkraj sredinske črte v Piranskem zalivu, ni seznanjen, da bi kateri od slovenskih ribičev do zdaj plačal kazen. Koprski ribič Matjaž Radin pa je za STA pojasnil, da jim država učinkovito nudi celovito pravno pomoč. To vključuje tudi povrnitev škode na ribolovnem orodju, če bi jim ga poškodovali hrvaški ribiči, vendar do takšnega primera po njegovem vedenju še ni prišlo.