VREME
DANES
Torek, 11 november 2025
Iskanje
Vojna na Balkanu

Za streljanje v Sarajevu naj bi plačeval tudi Tržačan

Poglobili smo se v preiskavo, ki jo je tožilstvo v Milanu uvedlo po prijavi novinarja Ezia Gavazzenija

Jaruška Majovski |
Milan |
11. nov. 2025 | 10:53
    Za streljanje v Sarajevu naj bi plačeval tudi Tržačan
    Pripadnik bošnjaške vojske strelja med civilisti, ki se skušajo zaščititi pred napadom ostrostrelca (ANSA)
Dark Theme

Bili so premožni in najbrž ni pretirano reči, da brez posebno izostrene človečnosti, kaj šele empatije: do identitete italijanskih državljanov, ki so v času vojne v Bosni in Hercegovini med obleganjem Sarajeva med letoma 1992 in 1996 plačevali visoke zneske, da bi lahko streljali na nemočne civiliste, bo sedaj poskušalo priti državno tožilstvo v Milanu.

Uvedba preiskave, ki se sicer formalno še ni začela, je posledica prijave novinarja in pisatelja Ezia Gavazzenija, ki sta mu pri sestavi besedila pomagala odvetnika Nicola Brigida in Guido Salvini. V pričevanju, ki ga novinar citira v prijavi, je med drugim navedeno, da naj bi med tujci, ki so v Sarajevo prišli streljat na ljudi, bili trije Italijani - eden iz Turina, drugi iz Milana, tretji pa iz Trsta. Med temi, ki so streljali, naj bi bil tudi nek lastnik zasebne klinike v Milanu, specializirane za estetske posege.

Med prvimi o tem pisal Marko Sosič

Med prvimi, ki je javno spregovoril o plačevanju za streljanje na ljudi v Sarajevu, je bil tržaški pisatelj Marko Sosič. To dejstvo je tudi vtkal v svoj zadnji roman z naslovom Kruh, prah (2018), v katerem je, kot je sam povedal, odsotnost empatije eden osnovnih intimnih vzgibov protagonista. Sicer pa je o tem spregovoril že leta 2012, v intervjuju ob izidu romana Ki od daleč prihajaš v mojo bližino, ko je komentiral, da so ti ljudje odhajali v Bosno, da bi izkusili ubijalski adrenalin.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: