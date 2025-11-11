Za streljanje v Sarajevu naj bi plačeval tudi Tržačan

Bili so premožni in najbrž ni pretirano reči, da brez posebno izostrene človečnosti, kaj šele empatije: do identitete italijanskih državljanov, ki so v času vojne v Bosni in Hercegovini med obleganjem Sarajeva med letoma 1992 in 1996 plačevali visoke zneske, da bi lahko streljali na nemočne civiliste, bo sedaj poskušalo priti državno tožilstvo v Milanu.

Uvedba preiskave, ki se sicer formalno še ni začela, je posledica prijave novinarja in pisatelja Ezia Gavazzenija, ki sta mu pri sestavi besedila pomagala odvetnika Nicola Brigida in Guido Salvini. V pričevanju, ki ga novinar citira v prijavi, je med drugim navedeno, da naj bi med tujci, ki so v Sarajevo prišli streljat na ljudi, bili trije Italijani - eden iz Turina, drugi iz Milana, tretji pa iz Trsta. Med temi, ki so streljali, naj bi bil tudi nek lastnik zasebne klinike v Milanu, specializirane za estetske posege.

Med prvimi o tem pisal Marko Sosič

Med prvimi, ki je javno spregovoril o plačevanju za streljanje na ljudi v Sarajevu, je bil tržaški pisatelj Marko Sosič. To dejstvo je tudi vtkal v svoj zadnji roman z naslovom Kruh, prah (2018), v katerem je, kot je sam povedal, odsotnost empatije eden osnovnih intimnih vzgibov protagonista. Sicer pa je o tem spregovoril že leta 2012, v intervjuju ob izidu romana Ki od daleč prihajaš v mojo bližino, ko je komentiral, da so ti ljudje odhajali v Bosno, da bi izkusili ubijalski adrenalin.