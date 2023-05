Policisti so v Kopru ustavili 36-letnega voznika. Ugotovili so, da je sedel za volan, ne da bi sploh imel veljavno vozniško dovoljenje. Opravili so alkotest, ki je pokazal rezultat 0,60 mg/l, pri čemer se je torej izkazalo, da je pregloboko pogledal v kozarec. Poleg tega so tudi odkrili, da na vozilu ni imel nameščenih pravih registrskih tablic. Avtomobil so zasegli. Sledi obdolžilni predlog, so zapisali policisti, naložili pa so mu tudi več kot 3000 evrov globe.