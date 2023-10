Policisti so na avtocesti A23 z vgrajenim elektronskim očesom radarja izsledili avtomobil brez tehničnega pregleda, ki so ga nato med izvozoma Gumin in Karnija ustavili. Vozil ga je mlad domačin. Mladenič je opravil alkotest, ki je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola. Ugotovili so tudi, da so mu že pred letom dni odvzeli vozniško dovoljenje.

Vozniku so naložili 6000 evrov kazni in so za avtomobil odredili prepoved vožnje.