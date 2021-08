»Za vremensko napoved je potrebna množica različnih izračunov«

Če menite, da je vreme dolgočasna tema za debato, potem se očitno še niste v živo pogovarjali z meteorologom. Branko Gregorčič, priznani meteorolog tržaških korenin (njegov oče se je rodil na Opčinah in odraščal v Trstu), ki je Slovencem vreme vrsto let naznanjal tudi s televizijskih ekranov, nam je ponudil vpogled v svoje delo in v vremensko napoved »v živo«. Med pogovorom v prognostični sobi slovenske državne agencije za okolje je večkrat zazvonil telefon ...

Je tovrstnih klicev dnevno veliko? In kdo največkrat pokliče?

Največ nas pravzaprav kličejo kmetje. Predvsem v poletnem obdobju zaradi spravila travinj, pa tudi gnojenja ali škropljenja. Več kot polovica naših strank je s področja kmetijstva. Potem pa so tu klici tudi zaradi rekreativnih aktivnosti, ki jih ljudje izvajajo, denimo pohodov v hribe. Sem ter tja kdo povpraša tudi po vremenu na drugem delu sveta. Teme so skratka zelo različne. Najbolj zanimivo pa je, da kljub vsem informacijam, ki so danes dostopne na internetu, prav pogovor pomaga bolje in dodatno obtežiti zadeve glede vremena. Pogovor med ljudmi je še vedno boljši od malce bolj brezosebnih podatkov in izračunov. Včasih si želimo kaj slišati na bolj sproščen in poljuden način, brez objektivnih parametrov, ki niso povsem razumljivi.

Verjetno imate na zalogi tudi kakšno anekdoto ...

Pred leti sem prejel klic, ko je nekdo reševal križanko. Zanimalo ga je, kakšne vrste oblak je bard oblak. Ugotovili smo, da ne gre za vremensko vprašanje, pač pa za slovenskega slikarja Barda Oblaka z umetniškim imenom Iucundus, kar je bila tudi rešitev. Tako sem pomagal rešiti križanko.

Vsebina napovedi, ki jo v nekaj minutah slišimo s televizijskih ekranih, je pravzaprav zapleten proces, ki ga pripravljate ves dan.

Informacij, ki jih imamo kot meteorologi na voljo in jih skušamo pretvoriti v laikom razumljive, je danes bistveno več. Včasih smo razpolagali s štirimi kartami na papirju in smo iz njih naredili vremensko napoved za prihodnjih nekaj dni. Danes nam računalniki omogočajo prikaz množice parametrov iz različnih modelov. V bistvu je že kar problem poiskati dovolj časa, da si ogledamo in med seboj primerjamo ter ocenimo vsaj glavnino teh produktov in nato javnosti posredujemo zgoščeno informacijo, ki sicer izpade enostavna. V resnici pa je v ozadju množica različnih izračunov. Vsebina vremenske napovedi, ki jo zvečer gledamo na televiziji, se pripravi čez dan. Na voljo so vsi za to potrebni izračuni, na voljo pa imamo poseben vmesnik,

Tina M. Valenčič, Primorske novice