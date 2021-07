Za zanikanje genocida po novem v zapor

Visoki predstavnik v Bosni in Hercegovini Valentin Inzko je tik pred koncem svojega mandata danes sprejel odločitev o spremembi kazenskega zakonika Bosne in Hercegovine, ki za zanikanje genocida po novem predvideva zaporno kazen od šest mesecev do petih let. Inzko je pojasnil, da mu je vest narekovala, da sprejme odločitev o kaznovanju zanikanja genocida in poveličevanja vojnih zločincev. Vest mu po njegovih besedah ni dovoljevala, da bi svoj mandat končal brez te odločitve. Dodal je, da so državljani BiH dolgo čakali, da bi njihovi izvoljeni predstavniki sami zakonsko uredili ta zelo resna vprašanja.

V BiH so odzivi na njegovo odločitev različni. Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je na primer zagrozil z odcepitvijo. Ob tem je Inzka in celotno mednarodno skupnost označil za "kretene", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na Dodikove besede se je odzvala Evropska unija in voditelje bosanskih Srbov posvarila pred zanikanjem, da se je v Srebrenici leta 1995 zgodil genocid. »Revizionizem in zanikanje genocida sta v nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami. EU poziva vse politične voditelje, naj se vzdržijo tako retorike, ki buri duhove in ločuje, kot dejanj, ki bi lahko spodkopala evropsko perspektivo države,« je dejala Nabila Massrali, tiskovna predstavnica visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella.