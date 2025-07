Začenja se nekajdnevno obdobje z nestanovitnostjo in nadaljnjo osvežitvijo

Začelo se je obdobje s pogosto vremensko nestanovitnostjo in nadaljnjo osvežitvijo. Naši kraji bodo več dni pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov, pri čemer bo bolj ali manj pogosto nastajala oblačnost in se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Dogajanje bo najbolj izrazito v gorskem svetu, kjer bodo padavine pogostejše in močnejše, več spremenljivosti z občasnimi delnimi razjasnitvami pa bo zlasti ob morju

Od danes do nedelje bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, vmes bodo možna obdobja s spremenljivim vremenom. Nastale bodo lahko tudi močnejše nevihte.

V ponedeljek bo oblačno in deževno, od torka ali srede se bo vreme postopno izboljšalo. Sledilo bo obdobje s prevladujočim sončnim vremenom.

Temperature bodo od danes do sobote iz dneva v dan postopno nekoliko nižje. Zlasti od nedelje ali ponedeljka pa se bo občutneje osvežilo. V celotnem prihodnjem tednu nato ne bo večje vročine.

Arso je od danes do nedelje zaradi krajevnih neviht objavil rumeno opozorilo.