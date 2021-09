Začenjajo z izkopom predorov

Izvajalci del pri gradnji drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom so danes začeli z izkopom prvih dveh predorov na odseku Črni Kal-Koper. Gre za predora T8 v Dekanih in T7 nad Osapsko dolino na območju Črnega Kala. Generalni direktor 2TDK Pavle Hevka je izkop predorov označil za pomemben mejnik in zagotovil, da roki niso ogroženi. Na odseku med Divačo in Črnim Kalom je rok za dokončanje del 40 mesecev, na odseku med Črnim Kalom in Koprom pa 36 mesecev, je v današnji izjavi za javnost spomnil generalni direktor 2TDK Hevka. "Zagotavljam, da roki niso ogroženi. Leta 2026 se bomo vozili po drugem tiru," je dejal.

Nekoliko več skrbi podjetju 2TDK po Hevkinih besedah sicer povzroča drugi, kraški odsek. V popisu imajo po njegovih besedah predvidenih več kot 100 kraških pojavov, predvidevajo, da zato večjih presenečenj ne bo.

Na približno 27 kilometrov dolgi železniški progi je predvidenih sedem predorov v skupni dolžini 20,5 kilometra. Najdaljši bo meril 6,7kilometra.

Dela na drugem tiru, katerega investicijska vrednost znaša nekaj manj kot milijardo evrov, naj bi bila po napovedih dokončana do konca 2025, tako da bi bila nova proga v uporabo predana v letu 2026.