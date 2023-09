Zagorel tovornjak, ki je prevažal bale papirja

Koprski policisti so sinoči ob 19. uri posredovali na primorski avtocesti, od koder jih je z izvoza Nanos poklical voznik, ki je opazil, da gori tovorno vozilo. Policisti so zaprli avtocesto in uredili obvoz, gasilci pa so pričeli gasiti požar. Postopek gašenja je bil nekoliko zahtevnejši, ker je tovornjak prevažal bale papirja, zato so za pogasitev požara potrebovali kake pol ure. Voznik, 53-letni državljan Madžarske, se je uspel pravočasno umakniti in ni bil poškodovan. Povedal je, da je pričelo goreti pod kabino. Najprej je poskušal sam pogasiti požar, kar pa mu ni uspelo. Nastala je velika gmotna škoda, po prvih ocenah znaša preko 50.000 evrov.